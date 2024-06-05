SpaceX назвала дату четвертого запуска Starship

SpaceX: четвертый запуск системы Starship состоится 6 июня

Четвертый запуск многоразовой транспортной системы Starship состоится 6 июня. Соответствующую дату назвала компания SpaceX, сообщает издание ArsTechnica.

Пусковое окно Starship откроется 6 июня в 15:00 по московскому времени. Система должна стартовать с космодрома Starbase в американском штате Техас.

Решение о пуске системы компания приняла после получения разрешения Федерального авиационного управления США.

В SpaceX надеются, что в ходе четвертых летных испытаний две ступени Starship — ракета Super Heavy и корабль Starship — успешно совершат мягкое приводнение.

Ранее главный менеджер космодрома Starbase компании SpaceX Кэти Людерс заявила, что четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся в конце мая — начале июня.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.