Стало известно о проблемах с выездом из страны украинцев с гражданством США

Посольство США: мужчины с двойным гражданством могут не выехать из Украины

Мужчин призывного возраста, имеющих гражданство США и Украины, могут не выпустить из последней, несмотря на то, что ранее пограничники позволяли им покидать страну. Об этом сообщило посольство США в Киеве.

«Насколько известно посольству США в Киеве, с 1 июня Украина отменила исключение [на основании] постоянного места жительства за границей, которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну», — говорится в сообщении на сайте посольства.

В связи с этим, отмечают в дипломатическом представительстве, люди призывного возраста с двойным гражданством, в том числе те, кто проживает в США, больше не смогут покинуть Украину.

Отмечается, что ранее люди, попадающие в категорию призывников и имеющих двойное гражданство, могли въезжать и выезжать из Украины, если они снялись с регистрации по месту жительства в стране и зарегистрировали в США.

Американские дипломаты советуют находящимся на Украине людям с двумя паспортами «укрыться в месте пребывания» и «соблюдать все местные предписания». Кроме того, посольство рекомендует мужчинам призывного возраста с гражданством США и Украины воздержаться от поездок в страну.

Ранее стало известно, что украинским мужчинам с видом на жительство в других странах запретили покидать Украину.