Стало известно о проблемах с выездом из страны украинцев с гражданством США

Мужчин призывного возраста, имеющих гражданство США и Украины, могут не выпустить из последней, несмотря на то, что ранее пограничники позволяли им покидать страну. Об этом сообщило посольство США в Киеве.
«Насколько известно посольству США в Киеве, с 1 июня Украина отменила исключение [на основании] постоянного места жительства за границей, которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну», — говорится в сообщении на сайте посольства.
В связи с этим, отмечают в дипломатическом представительстве, люди призывного возраста с двойным гражданством, в том числе те, кто проживает в США, больше не смогут покинуть Украину.
Отмечается, что ранее люди, попадающие в категорию призывников и имеющих двойное гражданство, могли въезжать и выезжать из Украины, если они снялись с регистрации по месту жительства в стране и зарегистрировали в США.
Американские дипломаты советуют находящимся на Украине людям с двумя паспортами «укрыться в месте пребывания» и «соблюдать все местные предписания». Кроме того, посольство рекомендует мужчинам призывного возраста с гражданством США и Украины воздержаться от поездок в страну.
Ранее стало известно, что украинским мужчинам с видом на жительство в других странах запретили покидать Украину.