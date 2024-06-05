У агрессивных водителей заподозрили заражение паразитом

Врач Продеус заявил, что агрессивные водители могут болеть токсоплазмозом

Иммунолог Андрей Продеус заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что многие агрессивные водители заражены паразитом. Выпуск, в котором врач заподозрил такую неожиданную причину подобного поведения, доступен на сайте телеканала.

Специалист заявил, что на поведение людей может влиять паразит токсоплазма. Им человек может заразиться от домашнего животного. Продеус подчеркнул, что, попав в организм человека, токсоплазма воздействует на лобные доли мозга.

«И у человека меняется поведение. И показано, что большинство водителей, которые ведут себя агрессивно на дороге, к большому сожалению, заражены токсоплазмозом», — заключил врач.

Ранее Продеус предупредил беременных об опасности жизни с кошками. Он заявил, что животные могут передать хозяйке токсоплазму, которая представляет опасность для плода.