Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 5 июня 2024Бывший СССР

Украинский посол пригрозил Молдавии закрытием границы

Украинский посол пригрозил Молдавии закрытием границы из-за отношений с Россией

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко пригрозил Кишиневу закрытием границы, если к власти в республике придет оппозиция, которая поддерживает нормализацию отношений с Россией. Его цитирует телеканал Exclusiv TV.

«Давайте пофантазируем. (…) вдруг в Молдове приходит к власти партия, которая говорит, что Россия должна быть стратегическим партнером Молдовы. Эта партия получает большинство в парламенте и формирует свое правительство», — сказал он.

Шевченко отметил, что на Украине у власти нет сил, считающих Москву стратегическим партнером, поэтому Киеву надо думать о своей безопасности. Он назвал закрытие границы первым шагом к обеспечению безопасности. «Либо для товаров, либо для людей, либо для товаров и людей», — уточнил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». По его словам, Москва не желает участи Киева «традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на озвученный в Генштабе возможный срок окончания СВО

      Названы цены на новую Lada Iskra

      ВМФ получит новую «Ладу» с «Калибрами» в 2024 году

      В Грузии прокомментировали слушания в Конгрессе США по закону об иноагентах

      Военный летчик-пенсионер захотел уехать на Украину и обучать пилотов ВСУ. Его поймала ФСБ

      В РПЦ высказались о будущем оккультизма в России

      Дефицит федерального бюджета оценили

      Израиль заподозрили в проведении тайной операции в США

      Акула-людоед напала на тренировавшихся у берега пловцов

      Российский комик съездил в США и описал страну словами «все очень дорогое»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше