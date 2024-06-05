Украинский посол пригрозил Молдавии закрытием границы из-за отношений с Россией

Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко пригрозил Кишиневу закрытием границы, если к власти в республике придет оппозиция, которая поддерживает нормализацию отношений с Россией. Его цитирует телеканал Exclusiv TV.

«Давайте пофантазируем. (…) вдруг в Молдове приходит к власти партия, которая говорит, что Россия должна быть стратегическим партнером Молдовы. Эта партия получает большинство в парламенте и формирует свое правительство», — сказал он.

Шевченко отметил, что на Украине у власти нет сил, считающих Москву стратегическим партнером, поэтому Киеву надо думать о своей безопасности. Он назвал закрытие границы первым шагом к обеспечению безопасности. «Либо для товаров, либо для людей, либо для товаров и людей», — уточнил дипломат.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад готовит Молдавию к роли «второй Украины». По его словам, Москва не желает участи Киева «традиционно дружественно относящемуся к России молдавскому народу».