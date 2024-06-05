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05:04, 5 июня 2024Экономика

В Госдуме не исключили снижения ключевой ставки с сентября

В Госдуме заявили, что с сентября ЦБ может начать снижать ключевую ставку

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Банк России уже в сентябре может приступить к снижению ключевой ставки. Об этом заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что наращивать расходные обязательства государство «будет очень аккуратно». Он отметил, что таким образом инфляция будет под контролем.

«Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — уточнил Аксаков.

По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, Банк России на заседании 7 июня сохранит ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

Более половины из 21 опрошенного «Известиями» аналитика считают, что ставка может скоро вырасти. Опрошенные Центробанком аналитики в мае подняли прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки до 15,9 процента, в результате чего показатель вплотную приблизился к ее нынешней величине.

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      Юлия Мискевич
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