В МИД призвали телеканал «Дождь» помечать платные посты с ненавистью к России

Захарова: телеканалу «Дождь» стоит помечать платные посты с ненавистью к России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ведущих телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом; признан нежелательной организацией в России) помечать платные посты, чтобы их аудитория могла знать, в каких случаях они ненавидят Россию «от чистого сердца», а где — за деньги. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вот очень хотелось бы. Может, они это тоже за деньги сделают?» — сыронизировала представитель российского МИД.

Так она прокомментировала публикацию, которая появилась в Telegram-канале издания. В ней были указаны фамилии сотрудники телеканала, ссылки на их блоги, а напротив — суммы, указанные в евро. Спустя немного времени пост был удален. Предположительно, это плата за размещение в блогах журналистов заказных материалов.

Ранее Мария Захарова назвала никчемной конференцию по Украине в Швейцарии. По ее словам, крупнейшие державы либо отказались от участия в конференции, «либо понизили уровень до технического».