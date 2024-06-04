Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 4 июня 2024Мир

Захарова назвала конференцию по Украине в Швейцарии никчемной

Захарова назвала конференцию по Украине в Швейцарии никчемным предприятием
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международную конференцию по Украине, запланированную на 15-16 июня в Швейцарии, представляет собой никчемное предприятие. Об этом сообщают «Известия».

«То, что это никчемное предприятие, знают все. Не все имеют возможность об этом говорить вслух», — заявила она.

Захарова добавила, что крупнейшие державы либо отказались от участия в конференции, «либо понизили уровень до технического».

Ранее крупнейшая в парламенте Швейцарии партия «Демократический союз центра» (UDC) призвала власти страны пригласить представителей России на предстоящий саммит по Украине в Бюргенштоке.

Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию приглашены более 160 стран, Россия приглашения не получила.

4 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине является прагматичным решением.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России назвали условие для переговоров по Украине

      Покинувший свой пост российский сенатор рассказал о своих планах

      Американский беспилотник появился в 170 километрах от Ялты после исчезновения

      Вице-спикер Госдумы ответил на критику Делимханова после спора о хиджабах

      На Западе объяснили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией

      Учительницу приговорили к домашнему аресту за секс с учеником христианской школы

      В России создадут солнечные панели для работы в космосе не менее 20 лет

      Байден предрек падение Польши в случае поражения Украины

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Винер оценила удаление названных именем гимнасток из России элементов из правил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше