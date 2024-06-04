Захарова назвала конференцию по Украине в Швейцарии никчемной

Захарова назвала конференцию по Украине в Швейцарии никчемным предприятием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Международную конференцию по Украине, запланированную на 15-16 июня в Швейцарии, представляет собой никчемное предприятие. Об этом сообщают «Известия».

«То, что это никчемное предприятие, знают все. Не все имеют возможность об этом говорить вслух», — заявила она.

Захарова добавила, что крупнейшие державы либо отказались от участия в конференции, «либо понизили уровень до технического».

Ранее крупнейшая в парламенте Швейцарии партия «Демократический союз центра» (UDC) призвала власти страны пригласить представителей России на предстоящий саммит по Украине в Бюргенштоке.

Саммит по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. На конференцию приглашены более 160 стран, Россия приглашения не получила.

4 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что отказ стран от участия в швейцарском саммите по Украине является прагматичным решением.