Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:05, 5 июня 2024Экономика

В России призвали спокойнее относиться к инфляции

Решетников: на инфляцию в России воздействуют разовые факторы
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На инфляцию в России воздействуют разовые факторы, и прогноз по росту цен будет пересчитан в июле-августе. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы ведомства, на конкретные показатели в стране повлияют индексация стоимости проезда в общественном транспорте, которая прошла во многих регионах в мае и июне, а также грядущая индексация тарифов ЖКХ, которой в 2023 году не проводилось.

«Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов, и на основе этого уже говорить о прогнозе на год», — призвал Решетников.

В апреле Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции — по словам Решетникова, рост цен ускорится до 5,1 процента, а не останется на уровне 4,5 процента, как ожидалось ранее. На целевой уровень Центробанка (4 процента) рост цен должен вернуться в 2025 году, уточнил министр. При этом Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ дал прогноз, что по итогам 2024 года рост цен в России составит 5,3 процента.

Ожидания Центробанка при этом иные — в регуляторе полагают, что по итогам второго квартала темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составят 7,7 процента. По итогам апреля-июня годовая инфляция в стране с большой долей вероятности не изменится, а в январе-марте показатель находился на уровне в 7,7 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии назвал виновных в покушении на свою жизнь

      Российские хакеры атаковали ремонтирующую танки для ВСУ компанию

      Мировые центробанки увеличили вложения в доллар

      «Закипание» машины в пробке объяснили

      Руководитель аппарата министра обороны США уйдет в отставку

      Переводы из России в Китай стали задерживаться на месяцы

      Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2 миллиона

      Черчесов объяснил решение возглавить сборную Казахстана

      В Приднестровье рекомендовали не ездить на Украину

      Вернувшийся с СВО боец избил пенсионера и потребовал переписать на него квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше