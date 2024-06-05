В России призвали спокойнее относиться к инфляции

Решетников: на инфляцию в России воздействуют разовые факторы

На инфляцию в России воздействуют разовые факторы, и прогноз по росту цен будет пересчитан в июле-августе. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы ведомства, на конкретные показатели в стране повлияют индексация стоимости проезда в общественном транспорте, которая прошла во многих регионах в мае и июне, а также грядущая индексация тарифов ЖКХ, которой в 2023 году не проводилось.

«Поэтому надо спокойно к этому отнестись, считать базовую инфляцию, которая очищена от всех этих факторов, и на основе этого уже говорить о прогнозе на год», — призвал Решетников.

В апреле Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции — по словам Решетникова, рост цен ускорится до 5,1 процента, а не останется на уровне 4,5 процента, как ожидалось ранее. На целевой уровень Центробанка (4 процента) рост цен должен вернуться в 2025 году, уточнил министр. При этом Институт исследований и экспертизы ВЭБ.РФ дал прогноз, что по итогам 2024 года рост цен в России составит 5,3 процента.

Ожидания Центробанка при этом иные — в регуляторе полагают, что по итогам второго квартала темпы роста потребительских цен в России в годовом выражении составят 7,7 процента. По итогам апреля-июня годовая инфляция в стране с большой долей вероятности не изменится, а в январе-марте показатель находился на уровне в 7,7 процента.