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00:30, 5 июня 2024Наука и техника

В России создадут солнечные панели для работы в космосе не менее 20 лет

УрФУ: в России создадут солнечные панели для работы в космосе не менее 20 лет

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

В России консорциум вузов выиграл грант на создание солнечных панелей, которые могли бы работать в условиях космоса не менее 20 лет. Об этом сообщает Уральский федеральный университет (УрФУ).

Работы будут вестись в 2024-2026 годы. Общая сумма финансирования составит около 300 миллионов рублей. Целью гранта является создание солнечных батарей, способных работать в условиях космической радиации, с высоким коэффициентом полезного действия (КПД) и энергопроизводительностью.

«Коллеги в Москве будут работать над созданием новых материалов и перовскитных модулей на пластиковой основе, а также над созданием аккумуляторов. Наша задача — исследовать радиационную стойкость и батарей, и аккумуляторов по отношению к разным типам излучения», — сказал заведующий лабораторией фотовольтаических материалов УрФУ Иван Жидков.

В рамках проекта предполагается, в частности, проведение испытаний солнечных панелей в составе малого спутника.

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Ранее российская компания «Бюро 1440» сообщила об успешном испытании лазерной связи между двумя космическими аппаратами.

В январе Минобороны России рассказало, что в интересах инженерных войск Вооруженных сил разработаны мобильные армейские источники энергии на основе солнечных батарей — пауэрбанки смогут обеспечить электроэнергией подразделения, выполняющие задачи в полевых условиях.

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      Иван Потапов
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