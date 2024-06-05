В России заменят иностранные комплектующие для радаров

«Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров наземного базирования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал линейку СВЧ-модулей для радаров наземного базирования, которые позволят заменить иностранные аналоги. Об этом сообщили в госкорпорации.

Модули разработали в Специальном конструкторско-технологическом бюро по релейной технике (СКТБ РТ, входит в «Росэлектронику»). Изделия предназначены для коммутации сигналов до 18 гигагерц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50 g, акустический шум до 150 децибел и работать при температуре от минус 60 до 85 градусов.

Отмечается, что импортозамещенные компоненты на 40-55 процентов дешевле иностранных аналогов. Разработанная электронно-компонентная база (ЭКБ) позволяет полностью заменить модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave Corporation. Также они смогут заменить комплектующие производства Radiall SA, Teledyne Technologies Incorporated и Tesat-Spacecom.

«В настоящее время на российском рынке модулей СВЧ практически отсутствуют отечественные продукты. Применение наших комплектующих позволит значительно сократить сроки проектирования аппаратуры, повысить технические характеристики и снизить ее себестоимость. Новая ЭКБ уже выпускается серийно и внесена в Реестр российской промышленной продукции», — сказал гендиректор СКТБ РТ Алексей Дымовских.

В мае стало известно, что «Росэлектроника» нарастила объемы выпуска радиационно стойких источников вторичного электропитания, предназначенных для использования на космических аппаратах.