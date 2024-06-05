В России запустили необычный проект к Дню русского языка

«Одноклассники» и «Культура.РФ» запустили проект «Русским языком говорю»

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и «Культура.РФ» запустили необычный проект к Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Он призван привлечь внимание к богатству русского языка и его составляющим: диалектизмам, пословицам и поговоркам. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ключевой активностью проекта станет создание онлайн-словаря диалектизмов, куда войдут такие слова, как «вехотка», «бадлон», «сикарашка», «толченка», «чифанька» и другие. Пользователям соцсетей будет дана задача написать диалектизмы с правильным ударением, объяснить их значение и привести пример использования. Авторов лучших комментариев наградят призами.

Кроме того, в рамках проекта «Русским языком говорю» с 6 июня по 1 июля в официальной группе портала «Культура.РФ» в ОК будут выходить карточки с пословицами и поговорками. Благодаря им юзеры смогут узнать происхождение известных выражений. Например, почему занятого человека называют «деловой колбасой» и откуда пошло выражение «ядрена вошь».

Также состоятся прямые эфиры, посвященные происхождению и неоднородности русского языка, его истории и развенчанию мифов на эту тему. Эксперты поговорят о том, как язык соцсетей стал бытовым, как он повлиял на литературный язык и что ждет русский язык через столетие.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня русского языка миссия РФ при ООН организовала в стенах штаб-квартиры всемирной организации выставку, посвященную русскому языку, русскому фольклору и сказкам русского писателя.