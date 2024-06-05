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18:17, 5 июня 2024Экономика

В российском городе пожаловались на 10-летний водопад в детской библиотеке

В Зеленодольске библиотеку на протяжении 10 лет затапливает во время дождей

В Зеленодольске работники библиотеки при детском Дворце культуры пожаловались, что на протяжении 10 лет ее сильно затапливает во время дождей. Внимание на ситуацию в российском городе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Mash.

На записи, сделанной сотрудницей библиотеки, видно, как вода мощным потоком стекает из отверстия в потолке по стене на пол. При этом подставленное для приема воды ведро не выдержало удара стихии и упало. «Мы тонем, тонем просто, наводнение просто! Это что такое, а? Сейчас вторая волна начнется», — посетовала автор видео.

По словам местных жителей, проблема кроется в неисправной ливневке. Стыки наружной и внутренней труб, проходящих через библиотеку и соединяющихся за стеной, давно разошлись, и во время дождей вода льется мимо. В середине мая она пробила потолочную панель, и теперь оттуда стекает настоящий водопад. Кроме того, пол в библиотеке из-за заливов насквозь прогнил. Работники учреждения опасаются за безопасность десятков детей, которые ежедневно приходят за книгами.

Между тем, по словам сотрудников, в местной администрации им никак не помогают решить проблему и заменить водосточную систему. Помимо этого, в 2023 году власти собирались обновить пол в библиотеке, однако этого так и не сделали. В связи с последними событиями они пообещали собрать комиссию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение проблемы, но работники не верят, что это приведет к желаемому результату.

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