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03:00, 5 июня 2024Мир

Власти Сербии оценили вероятность введения санкций против России

Сербский министр Ненад Попович: Белград никогда не введет санкции против России
СюжетСанкции против России:
Ненад Попович

Ненад Попович. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сербия не намерена вводить санкции против России даже в условиях давления Европейского союза и США. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал министр нового правительства Сербии Ненад Попович.

«Сербия никогда не введет санкции против России. Наше правительство заняло позицию по этому вопросу еще в феврале 2022 года, и никакое давление, даже постоянное и сильное, не изменило и не изменит ее», — подчеркнул министр, отметив, что Европейский союз стремится подключить Сербию к своей санкционной политике.

По словам политика, подавляющее большинство сербских граждан выступают против антироссийского курса и введения каких-либо ограничений: «Результаты опросов говорят о том, что 90 процентов сербов никогда не поддержат какое-либо решение против России».

Ранее президент Сербии Александр Вучич также заявлял, что Белград не будет вводить санкции против России. При этом Сербия, по его словам, осуждает действия России на Украине, но считает ситуацию «не такой однозначной».

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      Дмитрий Попов
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