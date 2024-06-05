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03:01, 5 июня 2024Экономика

Wildberries захотел выйти на иностранные рынки

Бакальчук заявила, что Wildberries изучает выход в Оман и Турцию

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что онлайн-ретейлер изучает начало работы в Омане и Турции. Ее слова приводит ТАСС.

Уточняется, что в будущем компания может рассмотреть выход в страны Латинской Америки и Африки. Глава маркетплейса отметила, что в приоритете для компании на 2024 год с точки зрения выхода на зарубежные рынки — Китай, страны Персидского залива и СНГ.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений. Также стало известно, что более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.

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      Юлия Мискевич
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