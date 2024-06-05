Закопавшей в сугробе новорожденного россиянке вынесли приговор

На Урале суд дал 2,5 года женщине, которая закопала младенца в сугробе

В Свердловской области суд приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы местную жительницу, которая закопала новорожденного ребенка в сугробе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям 30, 106 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, утром 20 декабря 2023 года осужденная сразу после родов закопала ребенка с помощью лопаты в сугробе на территории дачного участка. Ребенка спасли и срочно занесли в дом, чтобы отогреть, уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Далее женщину и новорожденного доставили в больницу. Родные женщины заявили, что даже не знали о ее беременности.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожий в парке Сосновка нашел новорожденного без признаков жизни.