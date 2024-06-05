Застрявший в стене мемный кот неожиданно обрел новых хозяев

Рыжий кот из Уфы, застрявший в стене квартиры, неожиданно обрел хозяев

Рыжий кот из Уфы, застрявший в стене одной из квартир и ставший мемом в сети, неожиданно обрел новых хозяев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, «котейка покорил жильцов своей мордашкой, торчащей из стены, и они оставили его себе». При этом россияне выяснили, что изначально животное было бездомным.

По словам жительницы квартиры Регины, когда кота достали из вентиляции, он сбежал из дома, так как двери были открыты. Россияне поискали его во дворе и за гаражами, однако сначала не нашли. При этом позднее кот сам вышел к ним из-за помойки.

Регина отметила, что показала его в ветклинике. Там спасенному животному обработали раны, также его проверили на возможные заболевания. Затем россияне забрали кота домой, дав ему кличку Мэр.

О том, что в Уфе кот оказался в вентиляции одной из квартир, стало известно 4 июня. Животное застряло таким образом, что в стене одной из квартир оказалась видна только его голова. В таком положении кот продержался всю ночь, пока его не заметили люди.