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19:12, 5 июня 2024Моя страна

Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2 миллиона

Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2,2 миллиона

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Башкортостана выиграл в гослотерею несколько миллионов рублей. Соответствующий материал публикует портал «Башинформ».

Выяснилось, что 5 июня был разыгран суперприз, а именно, 2,2 миллиона рублей. На данный момент победитель еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Счастливчик купил билет всего за 50 рублей в мобильном приложении.

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Ранее две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей и рассказали, на что потратят деньги. Фельдшер Анна сообщила, что часто покупает лотерейные билеты, но обычно ее выигрыш составлял не более 100 рублей. Нынешний же россиянка намерена потратить на покупку машины.

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      Карина Черных
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