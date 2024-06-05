Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2 миллиона

Житель Башкортостана купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл 2,2 миллиона

Житель Башкортостана выиграл в гослотерею несколько миллионов рублей. Соответствующий материал публикует портал «Башинформ».

Выяснилось, что 5 июня был разыгран суперприз, а именно, 2,2 миллиона рублей. На данный момент победитель еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Счастливчик купил билет всего за 50 рублей в мобильном приложении.

Ранее две жительницы Новосибирска выиграли в лотерею по миллиону рублей и рассказали, на что потратят деньги. Фельдшер Анна сообщила, что часто покупает лотерейные билеты, но обычно ее выигрыш составлял не более 100 рублей. Нынешний же россиянка намерена потратить на покупку машины.