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19:19, 6 июня 2024Ценности

Айза показала фигуру в бикини после десятой пластики груди

Бывшая жена Гуфа Айза показала фигуру в бикини после десятой пластики груди

Кадр: @aizalovesam

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала фигуру в купальнике после десятой пластики груди. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя знаменитость позировала у зеркала во время сборов на пляж, примерив бикини в бело-коричневую клетку. Так, она надела миниатюрный топ и трусы с низкой посадкой и завязками на бедрах. При этом блогерша привстала на носки ног, визуально удлинив силуэт.

«Без имплантатов тоже красиво», — подписала кадры автор поста.

В апреле Айза раскрыла страшные подробности десятой пластической операции по коррекции груди. Известно, что она исправляла неудачный результат маммопластики, сделанной в 2011 году.

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      Карина Черных
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