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10:27, 6 июня 2024Россия

Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

Медведев пожелал гореть в адском пламени объектам поставщиков оружия ВСУ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей — тем, кто управляет объектами стран, поставляющих оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пост с таким содержанием опубликован в Telegram-канале политика.

Медведев пожелал, чтобы российское оружие, которое Москва может начать поставлять странам-участницам конфликта на Украине, будет максимально разрушительным.

Пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими

Дмитрий Медведев
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