Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

Медведев пожелал гореть в адском пламени объектам поставщиков оружия ВСУ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей — тем, кто управляет объектами стран, поставляющих оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Пост с таким содержанием опубликован в Telegram-канале политика.

Медведев пожелал, чтобы российское оружие, которое Москва может начать поставлять странам-участницам конфликта на Украине, будет максимально разрушительным.