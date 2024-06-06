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10:02, 6 июня 2024Путешествия

Дорогу до единственного КПП на границе России с Грузией закрыли

МЧС закрыло дорогу от Владикавказа до Ларса из-за схода лавины

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

Дорогу от Владикавказа до населенного пункта Ларс закрыли из-за схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

Уточняется, что снег сошел на территории Грузии. В результате движение всех транспортных средств запретили на участке Военно-Грузинской дороги от столицы региона до Ларса, где находится единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе России с Грузией.

Ограничения действуют с 8:00 6 июня до особого распоряжения.

Ранее белорусские пограничники поймали россиянина, который попытался улететь в Грузию по фальшивому паспорту. Мужчина объяснил, что таким образом хотел скрыться от уголовного преследования на родине.

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      Мария Борисова
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