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08:20, 6 июня 2024Россия

Пострадавшим в ДТП с трамваями в Кемерово возместят ущерб по страховке

Пострадавшим при столкновении трамваев в Кемерово возместят ущерб по страховке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Кемеровская электротранспортная компания возместит ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке, рассказали в компании. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в пресс-службе, застрахована гражданская ответственность компании. «Во-вторых, не просто гражданская ответственность обязательная ОСАГО, а еще есть и страховка гражданской ответственности перед пассажирами, что характерно именно для общественного транспорта — обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами», — перечислили в компании.

В рамках этих страховых договоров будут производиться выплаты.

Утром 6 июня на Логовом шоссе города Кемерово столкнулись два трамвая. По последним данным, число пострадавших резко возросло и составило 67 человек.

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      Марина Совина
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