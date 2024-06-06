Еще один беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Минобороны отчиталось еще об одном сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России произошла около 18:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбитые окна.