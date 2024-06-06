Еще один беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
По их данным, попытка атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России произошла около 18:00 по московскому времени.
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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбитые окна.