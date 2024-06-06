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18:37, 6 июня 2024Россия

Еще один беспилотник ВСУ сбили над российским регионом

Минобороны отчиталось еще об одном сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории России произошла около 18:00 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Муром дрон врезался в дерево, в результате повредив кровлю в частном доме. Кроме того, в Новой Таволжанке после атаки беспилотника выявили выбитые окна.

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      Никита Абрамов
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