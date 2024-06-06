Эстония решила закрывать на ночь КПП на границе с Россией

ERR: Эстония будет закрывать ночью КПП «Койдула» на границе с Россией с 1 июля

Эстония будет закрывать ночью контрольно-пропускной пункт (КПП) «Койдула» на границе с Россией с 1 июля. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

«Согласно проекту решения правительства, пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05:30 до 21:30», — говорится в материале.

Отмечается, что торговля между Россией и Евросоюзом проходит через КПП «Койдула» и «Лухамаа». По словам министра финансов Марта Вырклаэва, эстонские власти не видят причин держать указанный погранпункт открытым ночью.

Ранее сообщалось, что количество финских граждан на погранпереходе «Нарва» между Эстонией и Россией увеличилось в 35 раз. Как предполагалось, это произошло на фоне решения Финляндии закрыть границу с РФ.