В Финляндии заявили о растущей популярности КПП между Россией и Эстонией

Yle: число финнов на погранпереходе «Нарва» между РФ и Эстонией выросло в 35 раз

Число финских граждан на погранпереходе «Нарва» между Эстонией и Россией увеличилось в 35 раз. Предполагается, что это произошло на фоне решения Финляндии закрыть границу с Россией, передает общественный вещатель Yle.

В публикации уточняется, что с начала года число финских граждан на Нарвском погранпункте — многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Ивангород» — выросло в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Около 7,3 тысячи граждан Финляндии пересекли границу из Нарвы в Россию и вернулись в Эстонию через этот же МАПП», — заявили авторы материала.

Ранее Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Это коснулось всех пунктов пропуска — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.