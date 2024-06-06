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17:41, 6 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала готовившего подрыв на железной дороге россиянина

УФСБ: житель Белгородской области готовил подрыв на железной дороге

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области по подозрению в подготовке подрыва на железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина был пойман с поличным. По данным спецслужбы, он приобрел взрывное устройство, которое планировал использовать для диверсии.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и 281 («Покушение на диверсию»).

Ранее 6 июня сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор троим местным жителям за диверсии на железной дороге. 17 лет лишения свободы получил 20-летний житель Набережных Челнов Булат Ибрагимов. Двое его несовершеннолетних сообщников осуждены на пять лет каждый — их отправят в воспитательную колонию.

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      Любовь Ширижик
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