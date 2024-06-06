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10:46, 6 июня 2024Экономика

Газу спрогнозировали лидерство на мировом энергорынке

Новак: газ может превысить долю нефти в мировом энергопотреблении через 20 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Через 20 лет газ может занять лидирующие позиции на глобальном энергетическом рынке и превысить долю нефти в структуре мирового энергопотребления. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

В настоящее время, как уточнил он, газ не может сравниться с нефтью по этому показателю. Однако в долгосрочной перспективе баланс может измениться. «Лет через 20, он (газ — прим. «Ленты.ру») сравняется с нефтью, а может быть даже и больше будет», — резюмировал Новак в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии (Минприроды) заявили о резком росте запасов природного газа в России. С 2020 года резервы этого вида топлива в стране увеличились на пять триллионов кубометров. Подобной динамики, как уточнили в ведомстве, удалось добиться за счет геологоразведки.

По итогам января-июня 2023 года замглавы Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) Александр Смирнов оценивал суммарные запасы газа в России в 67 триллионов кубометров. По его словам, этих резервов стране должно хватить на ближайшие 90 лет.

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      Анатолий Акулов
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