Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 6 июня 2024Мир

Генсек НАТО оценил перспективу начала войны с участием альянса

Генсек НАТО Столтенберг: участие альянса в войне маловероятно
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Неизбежность участия Североатлантического альянса в войне является маловероятной перспективой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Финляндию, трансляцию которой велась на YouTube-канале альянса.

«Иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трех-четырех-пяти лет. Я в это не верю, это маловероятная перспектива», — оценил перспективу генсек.

Столтенберг добавил, что главной задачей альянса является «предотвращение военных конфликтов» и «для этого НАТО и было создано».

Ранее Столтенберг заявил, что в настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Выбить США из колеи». На Западе заявили, что Россия перебрасывает авиацию и корабли на Карибы

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Врач предупредила об опасных ошибках приема лекарств летом

      На Украине признали худшее за два года состояние энергосистемы

      Популярный способ установки Windows заблокировали

      В Совфеде высказались об отказе Байдена разрешать ВСУ удары вглубь России

      На Украине дезертир ударил сотрудника военкомата

      Дачникам дали советы по защите участка от диких животных

      В российском регионе раскрыли масштабную сеть поборов с перевозчиков

      Российский дипломат заподозрил НАТО в подготовке к мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше