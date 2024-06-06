Генсек НАТО оценил перспективу начала войны с участием альянса

Генсек НАТО Столтенберг: участие альянса в войне маловероятно

Неизбежность участия Североатлантического альянса в войне является маловероятной перспективой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Финляндию, трансляцию которой велась на YouTube-канале альянса.

«Иногда возникает впечатление о неизбежности войны в течение трех-четырех-пяти лет. Я в это не верю, это маловероятная перспектива», — оценил перспективу генсек.

Столтенберг добавил, что главной задачей альянса является «предотвращение военных конфликтов» и «для этого НАТО и было создано».

Ранее Столтенберг заявил, что в настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.