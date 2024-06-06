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14:25, 6 июня 2024Мир

Глава МИД Венгрии обвинил Европу в кровопролитии на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Европа допускает кровопролитие на Украине

Фото: Sergey Kulakov / Roscongress Foundation / Reuters

Европа, пресекая контакты с Россией, игнорирует дипломатический путь решения конфликта на Украине и допускает кровопролитие. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает ТАСС.

«Если мы не говорим друг с другом, если пресекаем любые контакты для взаимодействия и если не используем дипломатические инструменты, эта война не закончится. Я думаю, в этом настоящая вина — что с каждым днем этой войны все больше и больше людей погибает», — заявил он.

Ранее Сийярто призвал европейские страны принять меры по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в данный момент страны Европы используют «агрессивную риторику», которая ведет к риску его эскалации.

Министр иностранных дел Венгрии также заявил, что выступает против отправки военных НАТО на Украину. По его словам, такой шаг может привести к эскалации конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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