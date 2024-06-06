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14:52, 6 июня 2024Экономика

Греф посчитал сбалансированным изменение налоговой системы

Глава Сбербанка: законопроект с пятиступенчатым НДФЛ является сбалансированным

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Любое повышение налогов не лучшим образом отражается на экономической активности, но законопроект с пятиступенчатым НДФЛ является ожидаемым и сбалансированным. Такую оценку глава Сбербанка Герман Греф озвучил в рамках ПМЭФ-2024, передает РБК.

Непосредственно ставка налога на прибыль пока мало о чем говорит, добавил глава кредитной организации. Значение имеет то, какие вычеты будут производиться из налогооблагаемой базы, пояснил он.

Греф подчеркнул, что участники рынка позитивно смотрят на федеральный вычет, однако добавил, что сейчас из него исключены финансовые структуры. Сбер довольно много инвестирует, в том числе — в новые технологии, и рассчитывает, что данный вычет распространится в том числе и на банк. Тему планируется поднять на встрече с представителями Минфина, указал он.

Ранее инициативу Российского союза промышленников и предпринимателей по федеральному инвествычету прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Эта тема вынесена на уровень правительства, но по ней предстоит непростая дискуссия, предупредил он. Нужно будет определиться с параметрами вычета и расставить приоритеты, считает министр.

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      Лилиана Набиуллина
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