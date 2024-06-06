Грядущее ослабление рубля посчитали недраматическим

Костин: если к концу года рубль и ослабнет, то не драматически

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что, если к концу года курс рубля и ослабнет, то снижение не окажется драматическим. Его слова, произнесенные в интервью «России-1», приводит ТАСС.

«Ставки, смотрите, высокие — 17, 18 процентов банки уже дают. Даже если какое-то ослабление рубля будет, я уверен, оно этой ставкой компенсирует, потому что по долларам сегодня банки вообще никаких процентов не платят», — сказал Костин, отметив, что в нынешних условиях «страна должна жить в национальной валюте».

Ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе Петербургского международного экономического форума предположила, что грядущее ослабление курса российской валюты не окажется сильным — по итогам 2024 года он снизится с нынешних 88-89 рублей до 93 рублей за доллар.

Согласно сценарным условиям макропрогноза Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс в 2025-м составит 98,6 рубля за единицу американского валюты, а в 2027-м доллар будет стоить 103,8 рубля.