Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 6 июня 2024Экономика

Грядущее ослабление рубля посчитали недраматическим

Костин: если к концу года рубль и ослабнет, то не драматически

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что, если к концу года курс рубля и ослабнет, то снижение не окажется драматическим. Его слова, произнесенные в интервью «России-1», приводит ТАСС.

«Ставки, смотрите, высокие — 17, 18 процентов банки уже дают. Даже если какое-то ослабление рубля будет, я уверен, оно этой ставкой компенсирует, потому что по долларам сегодня банки вообще никаких процентов не платят», — сказал Костин, отметив, что в нынешних условиях «страна должна жить в национальной валюте».

Ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе Петербургского международного экономического форума предположила, что грядущее ослабление курса российской валюты не окажется сильным — по итогам 2024 года он снизится с нынешних 88-89 рублей до 93 рублей за доллар.

Согласно сценарным условиям макропрогноза Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс в 2025-м составит 98,6 рубля за единицу американского валюты, а в 2027-м доллар будет стоить 103,8 рубля.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Влюбленный мужчина с автоматом расстрелял IT-специалиста в Москве из-за девушки. Как ревность стала причиной трагедии?

      Москвичам рассказали о погоде на День России

      Путин начал серию встреч с иностранными гостями ПМЭФ

      Спрос иностранцев на обмен активами совпал с предложением россиян

      На Москву обрушился крупный град

      Разрыв между спросом на воду и ее запасами оценили

      Появилась информация о найденном у киллера с запада Москвы оружии

      Сбербанк раскрыл потери россиян от телефонных мошенников

      Раскрыт возможный приговор устроившему перестрелку с полицией киллеру

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше