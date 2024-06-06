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18:12, 6 июня 2024Наука и техника

Apple заставит пользователей iPhone платить за трещины

9to5Mac: Apple прекратит бесплатно ремонтировать микротрещины на экране iPhone

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Компания Apple перестанет бесплатно оказывать некоторые виды ремонта для iPhone и Apple Watch. Об этом стало известно изданию 9to5Mac.

По словам журналистов медиа, ранее сервисные центры компании ремонтировали любые виды трещин, появляющихся на экране смартфонов и умных часов — это покрывала стандартная гарантия. С июня Apple прекратит бесплатно оказывать услугу ремонта, если на экране iPhone или Apple Watch возникли микротрещины.

В компании уже обновили правила обслуживания в магазинах Apple Store и авторизованных сервисных центрах. Таким образом, в случае возникновения микротрещин, существенно не мешающих пользоваться девайсом, Apple заставит владельца гаджеты платить за ремонт.

Журналисты медиа уточнили, что Apple и раньше довольно строго оценивала устройства, которые направлялись для гарантийного ремонта. Так, если кроме трещин на корпусе смартфона или часов есть следы физического воздействия, то специалисты фирмы могли отказать в обслуживании. В заключении авторы 9to5Mac заметили, что Apple все еще обязуется бесплатно устранять микротрещины на дисплеях iPad и Mac.

В начале лета корпорация Apple признала устаревшим выпущенный в 2013 году iPhone 5s. Девайс оказался первым смартфоном Apple, который получил дактилоскопический сканер Touch ID и 64-битный чип A7.

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      Андрей Ставицкий
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