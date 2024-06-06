Избитая американцем россиянка попросила отправить его на лечение

Россиянка, избитая американцем Блэком, попросила не отправлять его в колонию

Жительница Владивостока Александра Ващук, которую избил и обокрал американский солдат Гордон Блэк, попросила суд не отправлять его в колонию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам россиянки, Блэка необходимо отправить на лечение, так как его психика пострадала во время службы в горячих точках и теперь он не может контролировать свой гнев. Также Ващук рассказала, что ранее американец уже проходил курсы по управлению гневом, но это не помогло. Из-за этого с ним ранее развелись две жены.

О задержании американского солдата во Владивостоке стало известно 7 мая. Накануне Ващук обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что работала в Корее и там познакомилась с 34-летним иностранцем, у них завязались отношения. Вернувшись во Владивосток, россиянка продолжила общаться с ним онлайн, а 10 апреля он приехал к ней в гости. Дома пара поссорилась, американец нанес девушке побои. Также после ухода гостя она обнаружила пропажу денег. Блэк признал вину частично.