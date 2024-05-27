Арестованный в Приморье американец признал вину лишь частично

В Приморье американец Блэк частично признал вину в краже и угрозе убийством

Арестованный во Владивостоке по обвинению в краже и угрозе расправой сожительницы американец Гордон Блэк признал вину лишь частично. Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, иностранец признал, что взял деньги потерпевшей, однако он не считает это кражей. Гордон также заявил, что удерживал россиянку за шею, но при этом не угрожал. Получается, он признает вину частично, заявил источник ТАСС.

Блэка задержали во Владивостоке из-за избиения женщины и похищения у нее денег. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Суд отправил американца под стражу до 2 июля.

Гордон Блэк является старшим сержантом. В последнее время он был приписан к американской военной базе «Кэмп Хамфрис» в Южной Корее и собирался вернуться в Техас, однако без официального разрешения направился через Китай в Россию. В США у него есть жена и ребенок.