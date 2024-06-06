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14:15, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Известный российский комик назвал главную проблему жизни в селе

Комик Джанкезов назвал отсутствие занятости главной проблемой жизни в селе
Тимур Джанкёзов

Тимур Джанкёзов. Фото: Тимур Джанкёзов / YouTube

Известный российский стендап-комик Тимур Джанкезов, некоторое время живший в селе в Карачаево-Черкесии, назвал главную проблему таких населенных пунктов. На эту тему он высказался в подкасте «Диалоги», выпуск вышел на YouTube.

Джанкезов отметил, что родился на Дальнем Востоке, а когда учился в начальной школе, его семья переехала в село Важное в Карачаево-Черкесии. «Мне кажется, в селе самая главная проблема была — это нет занятости никакой вообще. (...) Из-за этого, конечно, половина кайфариками становились, половина в город ездили», — заявил юморист.

Комик уточнил, что в селе не было ни секций, ни кружков указал. Однако, по словам Джанкезова, некоторые учителя по личной инициативе организовывали досуг школьников.

Ранее популярный комик и актер Дмитрий Журавлев раскрыл особенности жизни в деревне. В частности, он заявил, что из-за обилия бытовых дел не мог посвятить утро самому себе.

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      Маргарита Щигарева
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