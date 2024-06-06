Макрон подтвердил задержание подозреваемого в сборе данных француза в Москве

Макрон: задержанный в России гражданин работал не на Францию

Задержанный в российской столице «французский соотечественник» работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). Об этом в эфире канала BFM TV сообщил глава Франции Эммануэль Макрон.

Как утверждает французский президент, НПО была основана бывшим генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннаном, а гражданин занимался дипломатическими вопросами. Макрон заверил, что француз не работал на власти страны, а также пообещал предоставить задержанному необходимую помощь.

Ранее в Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений в области военной деятельности России. Согласно данным следствия, подозреваемый несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и собирал информацию о военной и военно-технической деятельности РФ.