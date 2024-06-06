Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 6 июня 2024Мир

Макрон подтвердил задержание подозреваемого в сборе данных француза в Москве

Макрон: задержанный в России гражданин работал не на Францию

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Задержанный в российской столице «французский соотечественник» работал на швейцарскую неправительственную организацию (НПО). Об этом в эфире канала BFM TV сообщил глава Франции Эммануэль Макрон.

Как утверждает французский президент, НПО была основана бывшим генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Кофи Аннаном, а гражданин занимался дипломатическими вопросами. Макрон заверил, что француз не работал на власти страны, а также пообещал предоставить задержанному необходимую помощь.

Ранее в Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений в области военной деятельности России. Согласно данным следствия, подозреваемый несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и собирал информацию о военной и военно-технической деятельности РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      4,5 тысячи бойцов и истребители Mirage 2000. Что еще пообещал Украине президент Франции?

      Академия Плющенко решила взыскать миллионы рублей с ушедшей фигуристки

      Президент Аргентины сравнил себя с Терминатором и пообещал спасти будущее

      Охотники на динозавров существуют. Они зарабатывают миллионы долларов, а за их находки бьются Кейдж и Ди Каприо

      Власти Грузии назвали себя проблемой для США

      В ФРГ сочли безумием разрешение Киеву применять немецкое оружие против России

      В Белом доме отреагировали на российские военные корабли на Кубе

      Бывший советник Пентагона похвалил Армию России

      В Грузии отреагировали на введение американских санкций

      Сгорела могила основателя «Сектора газа» Хоя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше