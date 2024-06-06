Медведь под транквилизаторами упал с дерева

В Пенсильвании медведь под транквилизаторами упал с шестиметрового дерева

В американском штате Пенсильвания медведь под транквилизаторами упал с шестиметрового дерева на брезент. Об этом сообщает портал Pennlive.

Молодого американского черного медведя (барибала) заметили в жилом районе Кэмп-Хилл, недалеко от столицы штата Гаррисберг, в обеденное время. Он бродил недалеко от школы, поэтому всем ее сотрудникам и учащимся было приказано не покидать здание. Чтобы никто случайно не наткнулся на хищника, власти также перекрыли часть дороги.

В итоге медведь забрался на дерево, которое окружили полицейские и пожарные. С помощью автолестницы один из спасателей поднялся к животному и выстрелил него дротиком с транквилизатором. Под действием успокоительных медведь упал с шестиметрового дерева на растянутый для него внизу брезент.

Животное переместили в специальный трейлер и планируют выпустить на волю в государственных землях Центральной Пенсильвании.

Черный медведь, или барибал — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает роста 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что в США крупный медведь проник в коттедж и набросился на 15-летнего инвалида, смотревшего телевизор. Подростка спас его старший брат, который отвлек хищника.

