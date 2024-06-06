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10:24, 6 июня 2024Россия

Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

Медведев поддержал идею передать оружие противникам Запада

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил идею передачи оружия противникам Запада в ответ на поставки вооружения Украине. Об этом он написал в Telegram.

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Такие действия со стороны России стали бы адекватным ответом «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС, считает Медведев.

По его словам, реализация плана с передачей третьим странам российского оружия стала бы значимым изменением внешней политики Москвы. Медведев пожелал, чтобы в случае применения такого оружия противникам России был нанесен максимальный ущерб.

Ранее в Госдуме предложили нанести ядерный удар по побережью Нидерландов. По словам депутата, это позволило бы погрузить Европу в энергетический кризис.

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      Алан Босиков
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