Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

Медведев поддержал идею передать оружие противникам Запада

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил идею передачи оружия противникам Запада в ответ на поставки вооружения Украине. Об этом он написал в Telegram.

5 июня во время общения с журналистами президент России Владимир Путин напомнил о праве Москвы поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, передающих вооружение Киеву.

Такие действия со стороны России стали бы адекватным ответом «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС, считает Медведев.

По его словам, реализация плана с передачей третьим странам российского оружия стала бы значимым изменением внешней политики Москвы. Медведев пожелал, чтобы в случае применения такого оружия противникам России был нанесен максимальный ущерб.

Ранее в Госдуме предложили нанести ядерный удар по побережью Нидерландов. По словам депутата, это позволило бы погрузить Европу в энергетический кризис.