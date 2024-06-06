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19:50, 6 июня 2024Силовые структуры

Мигрант получил пожизненный срок за жестокую расправу с обезглавливанием

В Самаре суд вынес приговор мигрантам, избившим и расчленившим знакомого

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Самаре суд вынес приговор трем уроженцам Киргизии и Узбекистана, которых признали виновными в жестокой расправе над 29-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Один из подсудимых получил пожизненное заключение с отбыванием в колонии особого режима, двое других — три года один месяц и три года три месяца колонии общего режима.

Следствие и суд установили, 20 октября 2022 года потерпевший распивал спиртное с подсудимыми, однако во время застолья между мужчинами произошла ссора. Во время нее мигранты нанесли оппоненту не менее 80 ударов руками, ногами, палкой и ножом. Избиение они снимали на видео.

После этого один из мигрантов отрезал голову потерпевшего. Чтобы скрыть преступление, тело поделили на фрагменты. Однако избавиться от них подсудимые не успели и были задержаны.

Ранее сообщалось, что москвичка поссорилась с мужем и расправилась с ним.

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      Илона Палей
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