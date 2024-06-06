Набиуллина назвала цель Банка России

Глава ЦБ России Набиуллина пообещала добиваться снижения инфляции до 4 процентов

Центральный банк (ЦБ) РФ по-прежнему ставит перед собой цель добиться снижения инфляции до четырех процентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее цитирует «Газета.Ru».

Отвечая на вопрос модератора сессии, хорошо ли она над этим подумала, Набиуллина сказала, что «хорошо», добавив, что «хотелось поспорить, но сейчас неделя тишины».

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал, что на инфляцию в России действуют разовые факторы, и прогноз по росту цен будет пересчитан в июле-августе. По его словам, на конкретные показатели повлияют индексация стоимости проезда в общественном транспорте, которая прошла во многих регионах в мае и июне, а также грядущая индексация тарифов ЖКХ, которой в 2023 году не проводилось.

В мае Центральный банк РФ заявил о росте инфляционных ожиданий населения до 11,7 процента. Это одна из причин, по которой регулятор не может смягчить денежно-кредитную политику.