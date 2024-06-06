НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по полету космонавтов на Starliner

НАСА: ведется работа с «Роскосмосом» по полету космонавтов на Starliner

В настоящее время ведется работа с госкорпорацией «Роскосмос» по полету космонавтов на космическом корабле Starliner, заявили в НАСА. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя программы пилотируемых полетов в НАСА Кеннета Бауэрсокса, российская сторона хочет получить больше информации и понаблюдать за первым полетом Starliner с экипажем. «Они ранее говорили, что хотели бы увидеть реализацию трех полетов с экипажем, прежде чем они согласятся на перекрестный полет», — сказал руководитель.

5 июня с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которого впервые находились люди — астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.