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17:03, 6 июня 2024Экономика

Названа причина роста цен на российскую пшеницу

Bloomberg: мировые цены на пшеницу выросли из-за заморозков в России

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Мировые цены на пшеницу выросли из-за сухой погоды и поздних заморозков в тех регионах России, где произрастает злаковое зерно. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост цен оказался глобальным, уточняет агентство. Это произошло после подсчета аналитиков, выяснивших, что объем урожая в РФ может оказаться на 10 процентов ниже ожиданий. Нехватка пшеницы наметилась также на полях Украины и в странах Европы.

В 2024 году, по прогнозам экспертов, мировые запасы злакового зерна снизятся до минимума за девять лет. Ситуацию с прогнозированием усложняет тот факт, что западные трейдеры после ухода из России не имеют доступа к осмотру полей.

Ранее прогноз по объемам сбора пшеницы в России в 2024 году понизил Институт конъюнктуры аграрного рынка. Согласно последней оценке, этот показатель составит 83,5 миллиона тонн. Изначально же аналитики ожидали, что годовой урожай достигнет отметки в 86 миллионов тонн. Однако заморозки в Европейской части России и повышенная влажность почвы в полях Сибири способствовали изменению прогнозов.

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      Лилиана Набиуллина
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