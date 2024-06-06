Названа сумма страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную России

Сумма страховочного взноса Овечкина составляет несколько сотен тысяч долларов

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг назвал сумму страховочного взноса нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за вызов в сборную России. Его слова приводит РИА Новости.

Ротенберг заявил, что сумма составляет несколько сотен тысяч долларов. Он подчеркнул, что это было во время последнего приезда форварда в команду.

Овечкин в последний раз выступал за сборную России на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Он участвовал в десяти матчах, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. На том турнире национальная команда завоевала бронзовую награду. До этого хоккеист трижды становился чемпионом мира.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Россиянин — обладатель Кубка Стэнли-2018.