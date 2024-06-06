Названа зарплата Моуринью в «Фенербахче»

Record: Моуринью будет получать в Фенербахче 10,5 миллиона евро в год

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью будет получать в турецком клубе 10,5 миллиона евро в год. Об этом стало известно Record.

Контракт португальца с новой командой рассчитан на два года. После прихода в «Фенербахче» специалист вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

Моуринью возглавил «Фенербахче» 2 июня. «Добро пожаловать, особенный», — так поприветствовал его стамбульский клуб.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. С разными клубами он выигрывал Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и пришедшую ему на смену Лигу Европы, а также Лигу конференций.