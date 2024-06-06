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12:24, 6 июня 2024Силовые структуры

Обвиненная в экстремизме звезда «Битвы экстрасенсов» упала в обморок в суде

В подмосковном суде обвиняемая в экстремизме Алена Полынь упала в обморок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Участница известного телешоу «Битва экстрасенсов» Алена Полынь (настоящее имя Елена Суликова) упала в обморок в здании Ивантеевского суда Подмосквовья. Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло во время рассмотрения ходатайства об аресте Полынь. У «ведьмы» случился припадок, она несколько раз ударилась головой о прутья клетки для задержанный и упала в обморок. Ей вызвали скорую помощь.

Звезда известного проекта проходит обвиняемой по статьям 282 («Экстремизм») и 148 (Оскорблении чувств верующих) УК РФ.

О задержании женщины стало известно 4 июня. По версии следствия, с 2020 по 2023 год Полынь, называющая себя ведьмой, продавала экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию над священниками РПЦ. Также уточнялось, что она публиковала материалы, содержащие оскорбления чувств верующих.

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      Екатерина Кашурникова
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