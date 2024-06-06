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18:56, 6 июня 2024Силовые структуры

Один из двух попавших в ДТП в Кемерово трамваев оказался неисправен

СК: попавший в ДТП в Кемерово трамвай был неисправен
Начало событий в новости После ДТП с трамваями в Кемерово задержали руководителей компании-перевозчика

Фото: Максим Рожко / ТАСС

Один из двух трамваев, попавших в аварию на Логовом шоссе в Кемерово, вышел на маршрут в неисправном состоянии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Вследствие неисправности трамвай столкнулся с другим транспортным средством, которое следовало за ним в попутном направлении по аналогичном маршруту. По данным следствия, выход неисправного трамвая на рейс допустили директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании». Они задержаны. Им вменяется статья 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») УК РФ.

С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В «Кемеровской электротранспортной компании» прошли обыски, в результате которых следователи изъяли техническую документацию.

Временно исполняющий обязанности главы Кузбасса Илья Середюк сообщил, что число пострадавших в результате столкновения трамваев выросло до 125. Один мужчина не выжил.

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      Любовь Ширижик
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