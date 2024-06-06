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18:57, 6 июня 2024Силовые структуры

После ДТП с трамваями в Кемерово задержали руководителей компании-перевозчика

После ДТП с трамваями задержали директора и мастера компании-перевозчика

Фото: Максим Рожко / ТАСС

После ДТП с трамваями в Кемерово задержали руководителей компании-перевозчика. Об этом в четверг, 6 июня, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, речь идет о директоре и мастере АО «Кемеровская электротранспортная компания», фигуранты допустили выход в рейс неисправного трамвая. Оба подозреваются в преступлении по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

О столкновении двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы.

Число пострадавших в ДТП достигло 122. Травмы одного из них оказались несовместимы с жизнью.

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      Владимир Седов
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