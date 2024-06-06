Стало известно о резком росте числа пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

РЕН ТВ: число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 122

Число пострадавших в столкновении трамваев в Кемерово снова резко выросло. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно телеканалу, всего травмы получили 122 человека.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал о 109 пострадавших, среди которых семеро детей. Еще одного человека спасти не удалось. Состояние четверых раненых на тот момент оценивалось как тяжелое.

О столкновение двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово стало известно 6 июня. У одного из них отказали тормоза во время спуска с крутого участка дороги. Удар был такой силы, что кабину транспортного средства расплющило, а его водитель получила множественные переломы. В сети также появилось видео, на котором показано, как из трамвая, который движется по рельсам на большой скорости, на проезжую часть с плотным потоком машин выпадают пассажиры.

Как рассказала очевидица аварии, перед ДТП она почувствовала запах гари. По ее словам, когда транспортное средство понеслось по спуску, его начало заносить на каждом повороте, а поручни, за которые держались люди, обвалились. Еще один россиянин описал первые минуты после столкновения. По его словам, после аварии он увидел неподвижно лежащее на дороге тело. В это же время по трамвайным путям шел окровавленный подросток.