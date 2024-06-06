Охранявшие Каховскую ГЭС российские военные рассказали о подрыве дамбы

Охранявшие Каховскую ГЭС бойцы заявили о подводном ударе перед разрушением дамбы

Охранявшие Каховскую ГЭС российские военные группировки «Днепр» в беседе с РИА Новости рассказали о том, как именно была подорвана дамба год назад.

По словам бойца с позывным Заяц, перед разрушением был нанесен подводный удар. В этот момент военный находился непосредственно на позициях на станции.

Российские солдаты заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) долгое время обстреливали дамбу из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, вплоть до самого ее разрушения. Чем конкретно был нанесен удар, который привел к прорыву, боец с позывным Малой уточнить не смог.

«Под водой была вспышка. И после этой вспышки все и пошло. Я думаю, это, скорее всего, что-то ... подводное... Может быть… ракета какая-нибудь подводная… Теоретически возможно, (что) это был и подводный дрон», — предположил он.

Военные рассказали, что основной удар, разрушивший плотину, произошел в два часа ночи, ГЭС «сильно толкнуло», начал обваливаться мост, обрушивались краны. После этого под воду стали уходить части конструкции дамбы, по стенам пошли трещины.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня 2023 года. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев.

