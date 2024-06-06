Отец застреленного в Москве россиянина рассказал о последнем разговоре с сыном

Отец убитого в Москве Балишанского рассказал о разговоре с сыном

Отец застреленного на западе Москвы скейтера Константина Балишанского сообщил, что последний раз разговаривал с сыном несколько дней назад. О последнем разговоре по телефону Андрей Балишанский рассказал Telegram-каналу Mash.

По словам главы компании Mediasystem Group, его сын находился в нормальном состоянии и не рассказывал о новой девушке. О конфликте Константина с подозреваемым в его убийстве – Андреем Деминым – мужчина не знал.

Демин застрелил Балишанского на улице Алексея Свиридова в Москве, неподалеку от его дома. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность.

Пытаясь скрыться, преступник устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Он был ранен в голову при задержании.