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15:34, 6 июня 2024Силовые структуры

Отец застреленного в Москве россиянина рассказал о последнем разговоре с сыном

Отец убитого в Москве Балишанского рассказал о разговоре с сыном

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Отец застреленного на западе Москвы скейтера Константина Балишанского сообщил, что последний раз разговаривал с сыном несколько дней назад. О последнем разговоре по телефону Андрей Балишанский рассказал Telegram-каналу Mash.

По словам главы компании Mediasystem Group, его сын находился в нормальном состоянии и не рассказывал о новой девушке. О конфликте Константина с подозреваемым в его убийстве – Андреем Деминым – мужчина не знал.

Демин застрелил Балишанского на улице Алексея Свиридова в Москве, неподалеку от его дома. По предварительным данным, причиной убийства стала ревность.

Пытаясь скрыться, преступник устроил перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Он был ранен в голову при задержании.

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      Олеся Мицкевич
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