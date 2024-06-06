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20:06, 6 июня 2024Мир

Песков указал на попытки Запада придать убедительность саммиту по Украине

Песков: Запад изо всех сил пытается придать убедительность саммиту по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Запад изо всех сил пытается придать убедительность саммиту по Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На попытки западных стран указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«По-прежнему коллективный Запад пытается придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лаврова подчеркнул, что организаторы мирного саммита по Украине в Швейцарии не хотят достичь мира. По его словам, если западные страны выступают за мир, то решать проблему необходимо с участием всех вовлеченных сторон.

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      Семен Александров
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